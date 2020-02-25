"حزب الله": لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي

أعرب نائب الأمين العام لـ "حزب الله" في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، عن معارضته لإدارة صندوق النقد الدولي للأزمة المالية في بلاده.

وقال نعيم قاسم خلال اجتماع سياسي، اليوم الثلاثاء: "اليوم في لبنان توجد أزمة اقتصادية مالية اجتماعية ضاغطة جدا وصعبة جدا، وهي نتيجة تراكم ثلاثين سنة وتحتاج إلى وقت للعلاج".

وتابع قائلا: "نحن لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، يعني لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة"، مضيفا: "نعم لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية، وبإمكان الحكومة أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بناءة لبدء المعالجة النقدية والمالية ووضعها على طريق الحل".

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وأكد: "نحن بحاجة إلى خطة إصلاحية متكاملة مالية اقتصادية اجتماعية مؤقتة واستراتيجية، وإن شاء الله ستقوم الحكومة بهذا العمل وتظهر بعض النتائج ولو بعد حين".

يذكر أن فريقا فنيا لصندوق النقد الدولي زار لبنان في 20-24 فبراير الجاري، وذلك على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، إن فريق الصندوق بحث مع السلطات اللبنانية التحديات التي تواجه لبنان وخطط القيادة اللبنانية لمعالجتها، مشيرا إلى أن المناقشات كانت بناءة، وأن الصندوق على استعداد لتقديم الاستشارات للحكومة.

المصدر: المنار، رويترز