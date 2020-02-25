النفط يواصل خسائره والخام الأمريكي يهبط أكثر من دولار

أفادت وكالة أنباء "رويترز"، بأن النفط واصل خسائره اليوم الثلاثاء، وأن الخام الأمريكي هبط أكثر من دولار.

وسجل النفط تراجعا بسبب توقف الإمدادات الليبية والمخاوف حيال انتشار فيروس "كورونا" وأثره على الطلب.

والاثنين، هبط الخام حوالي 4%، بينما واجهت الأسهم الأمريكية والأوروبية أكبر انخفاضاتها منذ منتصف عام 2016 على خلفية المخاوف من أن انتشار "كورونا" الذي قد يتحول إلى وباء.

ودفع القلق من انتشار الفيروس وتقويضه للنمو الاقتصادي والطلب على النفط، بخام برنت للتراجع بحوالي 10 دولارات للبرميل هذا العام، رغم التوقف غير الطوعي لأغلب إنتاج ليبيا وكذلك اتفاق بشأن الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات نمو الطلب العالمي للنفط هي الأدنى في السنوات العشر الأخيرة وقد يتم تخفيضها أكثر بسبب تأثير انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف في تصريح لـ"رويترز" على هامش مؤتمر للطاقة في لندن، "بالتأكيد نشهد أدني معدل لنمو الطلب على النفط في السنوات العشر الأخيرة وقد نحتاج لتعديله.. هبوطا".

المصدر: وكالات