الخطوط القطرية و"أمريكان إيرلاينز" توقعان اتفاق شراكة استراتيجية ومشاركة الرمز

أعلنت مجموعة "أمريكان إيرلاينز"، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاق شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، وإعادة العمل باتفاقها لمشاركة الرمز.

وقالت أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة، إنها "تدرس إضافة خدمة من الولايات المتحدة إلى الدوحة".

وأشارت كبرى الناقلات الأمريكية عام 2015، إلى أن "الشركات المنافسة في الخليج تتلقى دعما بشكل غير عادل من حكوماتها، مما يشوه المنافسة وينال من الوظائف الأمريكية"، الأمر الذي تنفيه شركات النقل الخليجية.

المصدر: رويترز