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مصر تعلن عن فرص "ذهبية" للمستثمرين الأجانب

مال وأعمال

مصر تعلن عن فرص
Reuters
صورة تعبيرية
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قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم إن بلاده ستطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو من 2020.

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ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بمناجم الذهب، لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

وكان مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية قال الأسبوع الجاري إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

المصدر: "رويترز"

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