فرنسا.. انخفاض كبير في عدد السياح بسبب "كورونا"

تعرض قطاع السياحة في فرنسا إلى انخفاض حاد، بسبب استمرار تفشي فيروس "كورونا"، وتقليص الرحلات الجوية العالمية.

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وأفاد وزير المالية الفرنسي، دان ميرفي، خلال اجتماع وزراء مالية دول قمة مجموعة العشرين في الرياض، اليوم الأحد، بأن عدد السياح في فرنسا تضاءل بنسبة 30% إلى 40%، وذلك أقل من التقديرات المتوقعة للبلاد، جاء ذلك في ظل حظر السفر وتأجيل الرحلات الجوية، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 200 ألف رحلة طيران.

ووفقا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فإن عدد السياح في البلاد خلال عام 2018، بلغ حوالي 89.4 مليون زائر، حيث تعتبر فرنسا، من أكثر البلدان اجتذابا للسياح في العالم، وتمثل عائدات السياحة نسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الفرنسي.

والجدير بالذكر، أن فرنسا تستقبل حوالي 2.7 مليون سائح صيني كل عام، وتتوقع الحكومة انخفاض هذا العدد بشكل كبير خلال العام الجاري 2020.

المصدر: CNBC