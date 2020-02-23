الإمارات.. نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019

أعلن المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد أحرز ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي 2019.

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وأفاد تقرير البنك، بأن نسبة الزيادة في الناتج المحلي بلغت 2.9% خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2018 حيث كانت الزيادة بنسبة 1.7%.

وأضاف التقرير أن نسبة النمو في قطاع النفط والغاز بلغت 7.6%، أما في القطاع غير النفطي فبلغت 1.1% فقط في عام 2019.

وأظهر تقرير المراجعة الصادر عن المركزي الإماراتي، أن الودائع المصرفية سجلت نموا بنسبة 6.5% خلال عام 2019، وذلك بفضل الزيادة في ودائع الشركات الحكومية وودائع القطاع الخاص، بالإشارة إلى الاستمرار في استقرار النظام المصرفي، في ظل سلامة المؤشرات المالية.

المصدر: "رويترز+ وام"