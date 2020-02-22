وصول أول شحنة من الأنظمة الصاروخية الروسية "بانتسير-أس1" إلى صربيا

أفادت وزارة الدفاع الصربية، اليوم السبت، بوصول أول منظومتين صاروخيتين من أصل ستة إلى قاعدة "باتاجنيكا" الجوية الرئيسية في صربيا.

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وقال وزير الدفاع الصربي الكسندر فولين، إن بلاده تسلمت أول دفعة من أنظمة الدفاع الروسية، وهي عبارة عن منظومتين صاروخيتين من طراز "بانتسير- أس1"، من أصل ستة أنظمة من المقرر أن تصل البلاد في وقت لاحق.

وأشاد الوزير، بما تقدمه هذه الأنظمة من ميزات للدفاعات الصربية، حيث تعتبر المنظومة فريدة من نوعها في المنطقة.

جدير بالذكر، أن "بانتسير- أس1"، نظام صاروخي متوسط المدى، مخصص لحماية المنشآت العسكرية والمدنية، من جميع أسلحة الهجوم الجوي الحديثة، حيث يتم تثبيته على هيكل الشاحنة من أجل الحصول على مرونة في الحركة.

المصدر: "تاس"