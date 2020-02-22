المركزي الصيني يتخذ إجراء داعما للشركات المتضررة بسبب "كورونا"

أعلن البنك المركزي الصيني أن البلاد ستوجه أسعار الفائدة بالسوق نحو مستويات أقل وستحافظ على توفر السيولة بشكل ملائم، لمساعدة الشركات المتضررة من فيروس "كورونا".

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وقال ليو غوه تشيانغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال نيوز"، إن البنك المركزي "سيضخ قدرا أكبر من السيولة للبنوك من خلال تعديل معايير خفض معدلات الاحتياطي المستهدف".

وقال ليو إنه سيتم أيضا تعديل أسعار الفائدة القياسية على الودائع خلال وقت ملائم.

وأوضح: " أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني سيكون محدودا وأن بكين ستناضل من أجل تلبية الأهداف المختلفة في مجال الاقتصاد والتنمية الاجتماعية هذا العام".

ونقلت الصحيفة عن ليو قوله إن "البنك المركزي يتابع عن كثب أسعار المستهلكين التي قد يؤثر عليها سلبا تفشي فيروس كورونا".

وأكد ليو أن "المقومات الأساسية للاقتصاد الصيني سليمة وأن بكين لديها احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لدعم اليوان".

وخفضت الصين العديد من أسعار الفائدة الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها سعر الإقراض القياسي يوم الخميس في محاولة لخفض الضغوط المالية على الشركات التي تواجه أنشطتها خللا كبيرا بسبب تفشي فيروس "كورونا".

المصدر: وكالات