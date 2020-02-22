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تصريحات سعودية بخصوص "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد الوطني

مال وأعمال

تصريحات سعودية بخصوص
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قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي اليوم السبت إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف الخليفي خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.

وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.9% هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4% في 2019. لكن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2% بفعل انخفاض إنتاج النفط.

المصدر: رويترز

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