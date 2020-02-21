الاتحاد الأوروبي سيوافق دون شروط على صفقة "أرامكو" و"سابك"

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبي، ستمنح شركة "أرامكو" موافقة غير مشروطة فيما يخص صفقتها مع شركة "سابك".

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وأضافت المصادر، أنه من الممكن أن تحصل "أرامكو"، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، على موافقة غير مشروطة، من هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبي على شراء نسبة 70% من الشركة السعودية للصناعات البتروكيماويات "سابك"، بمبلغ 69 مليار دولار.

وكانت "أرامكو" أعلنت عن هذه الصفقة في شهر مارس من العام الماضي، حيث تهدف الشركة من خلال هذه الخطوة، إلى تنويع أعمالها والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

والجدير بالذكر، أن "سابك"، رابع أكبر مجموعة في العالم للبتروكيماويات، وتعمل في أكثر من 50 دولة.

المصد: "رويترز"