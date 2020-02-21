روسيا تجذب نحو 21 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية رغم العقوبات

ضخ العديد من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الروسي، خلال العام الماضي، حوالي 21 مليار دولار، في ظل العقوبات المفروضة على البلاد منذ قرابة الست سنوات.

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وقال المستثمرون، إنهم يقدرون الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه روسيا.

من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون، أن روسيا تمكنت من التكييف مع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها منذ عام 2014.

وأظهرت نتائج البحث الذي أجرته شركة المحاسبة العالمية "KPMG"، أن أكبر زيادة في الاستثمارات الأجنبية في روسيا، جاءت من شركات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي ضخت حوالي 8.2 مليار دولار خلال عام 2019، بالمقارنة بـ 3.4 مليار دولار في عام 2018.

من جانب آخر، شهد نشاط المستثمرين الأمريكيين ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت استثماراتهم في الاقتصاد الروسي، من 200 مليون دولار خلال عام 2018، لتصل إلى 3.4 مليار دولار في عام 2019، في حين خفض المستثمرون الأوروبيون رصيد استثماراتهم في روسيا من 5.9 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، في الفترة ذاتها.

المصدر: RT