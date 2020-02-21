سنة صعبة تنتظر شركات الطيران بسبب "كورونا"

حذرت الهيئة الدولية للنقل الجوي IATA، من أن انخفاض الطلب على السفر، الذي يسببه تفشي فيروس "كورونا"، قد يكلف شركات النقل العالمية غاليا.

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وتتوقع الهيئة، أن انخفاض الطلب على السفر في ظل تفشي الفيروس القاتل، قد يكبد شركات النقل الجوي العالمية عشرات المليارات من الدولارات.

وأشارت الهيئة، إلى أن شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ستكون الأكثر تضررا، وقد تخسر ما يقارب 28 مليار دولار من عائداتها هذا العام، فيما ستتراجع مبيعات شركات الطيران الأخرى بنحو 1.5 مليار دولار.

What is the estimated impact of #COVID19? In a SARS-shaped scenario,

👉Asia-Pacific carriers: 13% full-year loss of pax demand & $27.8 bn revenue loss in 2020

👉Globally: 4.7% loss on global pax demand & $29.3 bn global revenue loss for the industry.



📉 https://t.co/KUrGJmdRHDpic.twitter.com/Tu7KAMSPEF — IATA (@IATA) February 20, 2020

ووفقا لـIATA فإن تفشي "كورونا" سيؤدي إلى تقليل حركة الملاحة العالمية بنحو 5%، ويعتبر هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال المدير العام للهيئة ألكسندر دي جونياك، إن شركات الطيران تتخذ قرارات وصفها بـ"الصعبة"، في سبيل تخفيض تكاليف الوقود، مشيرا أن سنة 2020 ستكون سنة صعبة على هذه الشركات.

المصدر: RT