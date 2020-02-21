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سنة صعبة تنتظر شركات الطيران بسبب "كورونا"

مال وأعمال

سنة صعبة تنتظر شركات الطيران بسبب
Reuters PIERRE ALBOUY
المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ألكسندر دي جونياك يتحدث خلال اليوم العالمي للإعلام في جنيف
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حذرت الهيئة الدولية للنقل الجوي IATA، من أن انخفاض الطلب على السفر، الذي يسببه تفشي فيروس "كورونا"، قد يكلف شركات النقل العالمية غاليا.

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وتتوقع الهيئة، أن انخفاض الطلب على السفر في ظل تفشي الفيروس القاتل، قد يكبد شركات النقل الجوي العالمية عشرات المليارات من الدولارات.

وأشارت الهيئة، إلى أن شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ستكون الأكثر تضررا، وقد تخسر ما يقارب 28 مليار دولار من عائداتها هذا العام، فيما ستتراجع مبيعات شركات الطيران الأخرى بنحو 1.5 مليار دولار.

ووفقا لـIATA فإن تفشي "كورونا" سيؤدي إلى تقليل حركة الملاحة العالمية بنحو 5%، ويعتبر هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال المدير العام للهيئة ألكسندر دي جونياك، إن شركات الطيران تتخذ قرارات وصفها بـ"الصعبة"، في سبيل تخفيض تكاليف الوقود، مشيرا أن سنة 2020 ستكون سنة صعبة على هذه الشركات.

المصدر: RT

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