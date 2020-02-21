انخفاض أسعار النفط مع تنامي المخاوف على الطلب بسبب "كورونا"

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بأكثر من 1% مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الوقت، الذي يزداد فيه انتشار مرض الإصابة بفيروس "كورونا" خارج الصين.

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وتراجع خام "برنت" بنسبة 1.1% إلى 58.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1% إلى 53.34 دولار للبرميل.

وأصبحت رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية أحدث نقطة لانتشار الفيروس، إذ خلت الشوارع من المارة ولزم السكان منازلهم بعد عدوى أصابت العشرات.

وسنغافورة واليابان على وشك الركود وسيكون الوباء محل تركيز كبير في المحادثات خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع القادم.

وفي الصين ذاتها، وهي أكبر مستورد للنفط الخام، ارتفع يوم الجمعة، عدد الحالات الجديدة المصابة بـ"كورونا" مقارنة مع يوم أمس.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة "أوبك" وحلفاؤها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس المقبل.

وتكبح المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" إمدادات النفط عن السوق لدعم الأسعار منذ عدة سنوات، ويتوقع العديد من المحللين تمديد أو تعميق القيود على الإنتاج.

المصدر: "رويترز"