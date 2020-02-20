وزير الطاقة الروسي: لم نحدد بعد موقفنا من مستقبل "أوبك+"

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا لم تحدد بعد موقفها من مستقبل اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، مشيرا إلى المناقشات مع الشركاء في الاتفاق مستمرة.

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وأشار الوزير الروسي إلى أن أسعار النفط ارتفعت مؤخرا، على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق، والتوقعات المتشائمة بشأن تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد الصيني والعالمي.

كذلك أشار إلى عدم وجود سبب لتقريب موعد اجتماع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، والذي من المقرر عقده في 4 مارس المقبل، وسيناقش الاجتماع مستقبل خفض الإنتاج والتي تنتهي صلاحيته في نهاية الربع الأول من 2020.

وتأتي تصريحات نوفاك، في وقت يتخوف فيه المستثمرون من تأثير انتشار فيروس "كورونا" على أسعار النفط العالمية، وفي وقت أوصت فيه اللجنة الفنية للدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وزيادة التخفيضات بواقع 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ولم تعلن روسيا إلى الآن، عن موقفها من الاتفاق، إلا أن ممثلي شركات النفط الروسية، قالوا، عقب اجتماعهم أمس مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنهم يدعمون خيار تمديد الصفقة، فقط حتى نهاية الربع الثاني من 2020.

ودخل اتفاق "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ منذ بداية عام 2017، وتم تمديده مرات عدة، وينتهي الاتفاق الحالي في نهاية الربع الأول من 2020، ويتضمن خفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن مستوى إنتاج أكتوبر 2018.

المصدر: "تاس"