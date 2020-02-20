 
مباشر

ارتفاع صادرات مصر في قطاع الغزل والنسيج وتركيا تستحوذ على 62% منها

مال وأعمال

ارتفاع صادرات مصر في قطاع الغزل والنسيج وتركيا تستحوذ على 62% منها
Reuters
مصنع الغزل والنسيج في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nayd

قال رئيس المجلس التصديري المصري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، مجدي طلبة، إن قيمة صادرات البلاد من قطاع الغزل والمنسوجات بلغت العام الماضي 864 مليون دولار.

إقرأ المزيد
مصر تعلن عدم استيرادها غازا طبيعيا وستصدر منه كميات كبيرة
مصر تعلن عدم استيرادها غازا طبيعيا وستصدر منه كميات كبيرة

وأشار إلى أن صادرات مصر من أقمشة التنجيد شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 32% مقارنة بنحو 76 مليون دولار خلال عام 2018.

وأضاف طلبة أن المجلس يستهدف زيادة صادرات تلك المنتجات من خلال استقدامه لبعثة مشتريين من الأسواق الواعدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، والبرتغال، والسعودية، والأردن، والكويت، والعراق، والجزائر، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وكينيا، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات المصنعة لتلك المنتجات بمصر.

وعن أكبر الدول المستوردة لأقمشة التنجيد المصرية، ذكر طلبة أن تركيا تحتل المرتبة الأولى، حيث استحوذت على أكثر من 62% من صادرات أقمشة التنجيد المصرية خلال العام الماضي، تلتها في المركز الثاني إيطاليا بنحو 15%، ثم إسبانيا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات على التوالي.

المصدر: صدى البلد

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب مختلف من ترامب لأردوغان