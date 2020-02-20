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مصر تقترض نحو 130 مليون دولار من مؤسسة مالية عربية

مال وأعمال

مصر تقترض نحو 130 مليون دولار من مؤسسة مالية عربية
Reuters
مصر تقترض نحو 130 مليون دولار من مؤسسة مالية عربية
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 40 مليون دينار كويتي (نحو 130.4 مليون دولار).

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ويهدف القرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، "مرحلة ثانية"، بمبلغ 40 مليون دينار كويتي والموقعة بتاريخ 2018/8/8.

كما وافق الرئيس المصري على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بناحية قرية هو بنجع حمادي بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية وتخصيص قطعة أرض بناحية شرق النيل -الشيخ فضل- بنى مزار بالمنيا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

وقرر السيسي أيضا الموافقة على إعادة تخصيص الأراضي المبنية فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة لصالح المحافظات لاستخدامها في إقامة مدارس "تعليم أساسي-إعدادي-ثانوي".

المصدر: اليوم السابع

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