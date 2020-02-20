سوريا.. قرض لشراء عقار بسقف 100 مليون ليرة

أعلن المصرف التجاري السوري أنه حصل على موافقة من مجلس النقد والتسليف السوري لمنح قرض عقاري للمواطنين لشراء متجر أو مسكن بمبلغ سقفه الأعلى 100 مليون ليرة سورية.

إقرأ المزيد

ووفقا لبيان من المصرف التجاري فإن القرض العقاري، الذي سيمنحه المصرف للمواطن السوري يغطي 60% من قيمة العقار بضمانة العقار نفسه.

وأشار إلى أن هذا القرض سيتم طرحه بعد إعداد البرامج الإلكترونية الخاصة به بشروط ميسرة يتم الإعلان عنها قريبا.

وكان التجاري السوري أعلن في نوفمبر الماضي عن قرض لتمويل أبنية متعددة الطوابق ووحدات سكنية على أرض معدة للبناء، حيث يمول المصرف 50% من قيمة هذا المشروع.

المصدر: "سانا"