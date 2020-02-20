قرقاش: الإمارات الأولى عربيا في استخدام الطاقة النووية السلمية

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بإنجازات الإمارات في مجال الطاقة النووية السلمية، وقال إن الإمارات ستصبح أول دول عربية تمتلك محطة نووية للطاقة الكهربائية.

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وقال قرقاش في تغريدة: "مع التشغيل القريب لمحطة براكة للطاقة النووية تصبح دولة الإمارات الأولى عربيا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وملاحظتي هنا حول أهمية وجود الاستراتيجيات الطموحة في مسار الدول، فعبرها فقط يتم تحقيق النقلات النوعية في تحديات التنمية والازدهار".

وتجربة الإمارات الناجحة عبارة عن مزيج من العمل الجاد والحوكمة الضرورية والتخطيط الاستراتيجي الطموح، ومحطة براكة للطاقة النووية نتاج تخطيط ملهم بعيد المدى وكما أنها ستنوع مصادر إنتاج الطاقة فإنها تنقل الدولة إلى فضاء علمي أرحب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 20, 2020

وأضاف، أن "تجربة الإمارات الناجحة عبارة عن مزيج من العمل الجاد والحوكمة الضرورية والتخطيط الاستراتيجي الطموح، ومحطة براكة للطاقة النووية نتاج تخطيط ملهم بعيد المدى، وكما أنها ستنوع مصادر إنتاج الطاقة فإنها تنقل الدولة إلى فضاء علمي أرحب".

مع التشغيل القريب لمحطة براكة للطاقة النووية تصبح دولة الإمارات الأولى عربيا في الإستخدام السلمي للطاقة النووية، وملاحظتي هنا حول أهمية وجود الإستراتيجيات الطموحة في مسار الدول، فعبرها فقط يتم تحقيق النقلات النوعية في تحديات التنمية والإزدهار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 20, 2020

وتأتي تغريدات المسؤول الإماراتي بعد أيام من إعلان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات إصدار رخصة تشغيل للمفاعل الأول بمحطة براكة النووية.

وتعد براكة أول محطة كهروذرية في العالم العربي، وستضم عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميغاواط.

المصدر: RT