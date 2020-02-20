مستحيلة التزوير.. لندن تطرح ورقة نقدية جديدة

طرح بنك انجلترا اليوم الخميس ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة 20 جنيه استرليني (25.9 دولار)، ووصف البنك الورقة الجديدة بأكثر الأوراق النقدية أمانا على الإطلاق، أي صعبة التزوير.

وتم طرح حوالي 2 مليار ورقة نقدية من فئة الـ20 جنيه استرليني، والورقة الجديدة مصنوعة من مادة البوليمير، وتحتوي على صورة للفنان البريطاني ويليام تيرنر (1775-1851).

It's nearly here! One week to go until #TheNew20 is issued. 🎉😀 Find out more: https://t.co/cQQWmTyXxdpic.twitter.com/f49E7bMaIb — Bank of England (@bankofengland) February 13, 2020

Just 1 day until the new £20 note is released! Have you noticed that our Chief Cashier’s signature is on all our notes? The new £20 note is our first note to feature the signature of Sarah John, our current Chief Cashier. https://t.co/L45zDEHiAA#TheNew20pic.twitter.com/nX0QW6UGXs — Bank of England (@bankofengland) February 19, 2020

وقالت رئيسة صندوق بنك إنجلترا المركزي، سارة جون، إن "إصدار ورقة 20 جنيه استرليني من مادة البوليمير يعد خطوة مهمة في مجال مكافحة الأوراق النقدية المزيفة".

ووفقا لبنك انجلترا فإن الورقة الجديدة تعد أكثر الأوراق النقدية صعوبة في التزوير بين الأوراق النقدية البريطانية، حيث تحتوي على صورة ثلاثية الأبعاد وتمت طباعتها بلونين.

وأصبحت الورقة الجديدة ثالث ورقة نقدية تطرح وتكون مصنوعة من مادة البوليمير، فقبل ذلك تم إصدار في العام 2016 ورقة نقدية من فئة الـ5 جنيه استرليني، والتي تحتوي على صورة رئيس الوزراء البريطاني الشهير وينستون تشرشل (1874-1965).

وفي العام 2017 تم طرح ورقة نقدية من فئة الـ10 جنيه استرليني، تتضمن صورة الكاتب جين أوستن (1775-1817).

المصدر: "تاس"