هبوط سندات لبنان والحكومة تطلب المشورة المالية من 7 شركات

هوت سندات لبنان المقومة بالدولار والمستحقة في مارس المقبل 17 سنتا الأربعاء في أسوأ أيامها على الإطلاق، مع تفاقم المخاوف من تخلف محتمل عن سداد مدفوعات الدين.

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وتراجعت سندات أخرى بشدة أيضا، مع انخفاض معظم سندات 2020 و2021 بين 7 و9 سنتات وخسارة السندات الأطول أجلا 3 سنتات على الأقل.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن لبنان طلب من 7 شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية في مسائل من بينها خياراته إزاء السندات الدولية المستحقة خلال 2020.

وأوضح المصدر أن الشركات هي "روتشيلد" و"جوجنهايم بارتنرز" و"سيتي بنك" و"لازارد" و"جيه.بي مورجان" و"بي.جيه.تي بارتنرز" و"هوليهان لوكي".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال في وقت سابق إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، في حين قالت جميعة مصارف لبنان إن المستثمرين الأجانب أبدوا استعدادا للتفاوض.

ويواجه لبنان المثقل بالديون أسوأ أزماته المالية على الإطلاق، وتتعرض الحكومة لضغوط متنامية للبت في مدفوعات الدين، بما فيها سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس المقبل.

المصدر: رويترز