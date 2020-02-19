وزيرة التخطيط المصرية: الدولار انخفض 10% أمام الجنيه خلال 2019

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن قيمة الجنيه ارتفعت بنحو 10% أمام الدولار خلال 2019.

إقرأ المزيد

وأرجعت خلال كلمتها في الاجتماع الأسبوعي للحكومة سر الانخفاض لعدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وارتفاع أعداد السياح، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ولفتت إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 بلغت نحو 21.9 مليار دولار، إذ تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بنحو 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%.

وأشارت إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018/2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019/2020، إذ تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات (30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%) والسلع الاستثمارية (14%)، موضحة أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة، ينعكس خلال الفترة المقبلة على دفع النمو الاقتصادي.

المصدر: وكالات