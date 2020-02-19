زبدة "لورباك" تعود على أصحابها بـ27 مليون يورو

أعلنت الشركة الاسكندنافية "آرلا فود"، أن صافي أرباح الشركة قد ارتفع خلال العام الماضي، بفضل خفض التكاليف وزيادة مبيعات بعض المنتجات مثل "زبدة لورباك".

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وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مبيعاتها من"زبدة لورباك" ارتفعت من 561 مليون إلى 588 مليون يورو خلال العام الماضي، أي صعدت بواقع 27 مليون يورو.

فيما ارتفع صافي أرباح الشركة من 290 مليون يورو في عام 2018، إلى نحو 311 مليون يورو (336 مليون دولار) في عام 2019.

كذلك نمت الإيرادات بمقدار 100 مليون يورو خلال العام الماضي، لتبلغ 10.5 مليار يورو في نهاية العام.

وكانت جمعية مزارع الألبان غرب الدنمارك، قد بدأت منذ عامين بتنفيذ أكبر خطة في تاريخها لخفض التكاليف، في سعي منها لمعالجة خسائر العملة، في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "بلومبرغ"