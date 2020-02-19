زيادة عدد المهن التي يمكن لأصحابها الحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة

وسعت وزارة العمل الروسية قائمة المهن للأجانب، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، وأصبحت القائمة تضم 135 مهنة بدلا من 74 مهنة.

إقرأ المزيد

وتمت إضافة اختصاصات طبية إلى القائمة مثل طبيب الأطفال والطبيب النفسي والجراح واختصاصي في علم الأمراض، كذلك تمت إضافة مهن كالمحرر والصحفي وسائق الجرارات وإخصائي الثروة الحيوانية.

ووفقا لقانون دخل حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر 2019، يحق للأجانب، الذين يعملون في المهن الـ135 بروسيا منذ فترة لا تقل عن عام، التقدم للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، أي دون أن يحققوا فترة الإقامة المطلوبة.

وسهلت روسيا في العام الماضي إجراءات الحصول على جنسيتها للأجانب من أصحاب 74 مهنة، حيث خفضت فترة العمل المطلوبة للحصول على الجنسية من 3 سنوات إلى سنة واحدة.

وفيما يلي قائمة بالاختصاصات والمهن الـ135 التي ينطبق عليها القانون:

مهندس زراعي – مشرف زراعي – الكيمياء الزراعية – قابلة – مذيع برامج – طبيب بيطري وصحي – مشرف بيطري وصحي – طبيب بيطري – مربي – مشرف صحي – طبيب اخصائي بالأمراض السريرية - طبيب عام – طبيب طوارئ – طبيب إسعاف – طبيب إنعاش وتخدير – طبيب أطفال – طبيب الشرايين والأوعية الدموية – طبيب مخبري – طبيب عصبية – طبيب أورام – طبيب أنف أذن حنجرة - طبيب عيون – طبيب نفسي للكبار والأطفال - طبيب إحصاء – طبيب أسنان – طبيب جراح – طبيب أمراض صدرية – طبيب أوبئة – عامل لحام غاز – مهندس ري – مهندس تخطيط مشاريع – مهندس تعدين – إدارة اقتصاد – أخصائي في تربية الحيوانات – مهندس الأنظمة الأوتوماتيكية – مهندس إدخال برمجيات جديدة – مهندس مناجم – مهندس نفط وغاز – مهندس الأمن المعلوماتي – مهندس جودة – مهندس التحكم – أرصاد جوية – مهندس بناء – مهندس إدارة إنتاج – مهندس إنتاج – مهندس حدادة ولحام – مهندس تصميم ومعماري – مهندس تقني – مهندس كهرباء – مراسل – احصائي حفر آبار – عمال خراطة – سائق جرارات – ميكانيكي جرارات – مدرسون ومعلمون للمراحل التعليمية دون الجامعية – صيدلي – مساعد طبيب – كهربائي – اختصاصي لف محركات - عالم حشرات - ممرضون وممرضات - عالم رياضيات – ميكانيكي – فني مخابر – فني تشغيل آلات – فني خطوط أنابيب – فني تركيب الهياكل المعدنية والخرسانات – محرر أخبار – صيدلي مختص في تركيب الأدوية – مربي أسماك – حداد بناء – فني صناعة السيارات – فني صيانة سفن.

المصدر: " روسيسكايا غازيتا"