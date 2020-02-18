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وزير النفط الإيراني: إنتاج النفط تقلص بسبب نقص التمويل

مال وأعمال

وزير النفط الإيراني: إنتاج النفط تقلص بسبب نقص التمويل
Reuters LEONHARD FOEGER
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه
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أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط في إيران تقلص بسبب نقص التمويل الناجم عن تراجع الصادرات النفطية.

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وقال زنغنه: "جميع الهجمات موجهة ضدنا والدخل من صادرات النفط انخفض، قلصنا الكثير من مشاريع الإنتاج، بسبب قلة المال لدينا، وجرى إغلاق مشاريع ثانوية لفترة طويلة".

وأدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، إلى خفض صادراتها من النفط، بأكثر من 80 بالمئة.

المصدر: "رويترز"

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