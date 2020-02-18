 
مباشر

الليرة التركية عند أدنى مستوى في 9 أشهر

مال وأعمال

الليرة التركية عند أدنى مستوى في 9 أشهر
Reuters
الليرة التركية عند أدنى مستوى في نحو 9 أشهر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nai9

تراجعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء، إلى أضعف مستوياتها منذ مايو الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي التركي بشأن السياسة النقدية.

ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.

وفي الساعة 09:04 بتوقيت غرينيتش، سجلت العملة التركية 6.0680 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت تداولات الاثنين عند 6.0485 ليرة للدولار.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الليرة في نحو عام:

الليرة التركية عند أدنى مستوى في 9 أشهر
Bloomberg

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نجوم ومشاهير يملكون الإقامة الذهبية في الإمارات