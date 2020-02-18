الليرة التركية عند أدنى مستوى في 9 أشهر

تراجعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء، إلى أضعف مستوياتها منذ مايو الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي التركي بشأن السياسة النقدية.

ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.

وفي الساعة 09:04 بتوقيت غرينيتش، سجلت العملة التركية 6.0680 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت تداولات الاثنين عند 6.0485 ليرة للدولار.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الليرة في نحو عام:

Bloomberg

المصدر: "رويترز"