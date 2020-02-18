ملف التعاون النووي بين الأردن وروسيا لا يزال قيد التفاوض

أعلن السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتنيكوف، أن ملف التعاون في المجال النووي بين الأردن وروسيا، لا يزال على طاولة المفاوضات.

وأضاف السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "سنبدأ العمل المشترك مع شركائنا الأردنيين عند ما نحصل على المبادرات والاقتراحات الجديدة".

وخلال تعليقه على العلاقات الأردنية الروسية الاقتصادية، قال: "عقد اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الأردنية المشتركة الخامس بنجاح في عمّان في نوفمبر الماضي".

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وأضاف: "أود أن أشير إلى أن بلدينا يعملان اليوم في ميدان تخفيف الرسوم الجمركية، وخفض الازدواج الضريبي، وذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات والتبادل التجاري على المدى الطويل. ويسعدني متابعة زيادة دائمة ومستقرة على صعيد تصدير الخامات والمواد النفطية والحبوب والخشب. وأنا على يقين أنه من وجهة نظر العلاقات التجارية، توجد آفاق واسعة وسنصل إلى أرقام تذكر في المستقبل القريب".

المصدر: "سبوتنيك"