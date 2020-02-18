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الجنيه المصري يتحسن أمام الدولار والعملات العربية

مال وأعمال

الجنيه المصري يتحسن أمام الدولار والعملات العربية
Reuters
العملة المصرية
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تراجعت أسعار معظم العملات العربية، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020.

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وانخفض سعر الريال السعودي، نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 50.95 جنيه للشراء، و 51.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، 4.24 جنيه للشراء 4.17 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 4 بنوك عامة وخاصة، في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، وبلغت قيمة التراجع قرشين.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مصر، نحو 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، تحسنا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

وكانت أسعار العملات العربية، شهدت حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

المصدر: وكالات

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