أول مسؤول سوري رفيع المستوى يصل مطار حلب بعد افتتاحه (صورة)

وصل الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، اليوم الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي عقب افتتاحه أمس بعد توقف دام 8 سنوات.

جاء ذلك بحسبما نشرته صحيفة "الوطن"، وقالت الصحيفة، إن زيارة المسؤول السوري تمت بناء على توجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.

بتوجيه من الرئيس بشار #الأسد.. الأمين العام المساعد للحزب #هلال_الهلال يصل الى #مطار_حلب_الدولي الذي توقف لاكثر من ثماني سنوات ليشارك اهالي المحافظة احتفالاتهم بالنصر الذي تحقق pic.twitter.com/yTeOH3p4QK — جريدة الوطن (@AlwatanSy) February 18, 2020

وكان وزير النقل السوري علي حمود أعلن الاثنين استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، وقال إن أول رحلة جوية ستقلع الأربعاء المقبل من دمشق إلى حلب.

ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري أمس، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

المصدر: "الوطن"