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أول مسؤول سوري رفيع المستوى يصل مطار حلب بعد افتتاحه (صورة)

مال وأعمال

أول مسؤول سوري رفيع المستوى يصل مطار حلب بعد افتتاحه (صورة)
Reuters
صورة من الأرشيف - مطار حلب الدولي
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وصل الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، اليوم الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي عقب افتتاحه أمس بعد توقف دام 8 سنوات.

جاء ذلك بحسبما نشرته صحيفة "الوطن"، وقالت الصحيفة، إن زيارة المسؤول السوري تمت بناء على توجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان وزير النقل السوري علي حمود أعلن الاثنين استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، وقال إن أول رحلة جوية ستقلع الأربعاء المقبل من دمشق إلى حلب.

ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري أمس، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

المصدر: "الوطن"

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