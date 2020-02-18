 
مباشر

بلغاريا تطلب من الحكومة الإماراتية تسليمها رجل أعمال

مال وأعمال

بلغاريا تطلب من الحكومة الإماراتية تسليمها رجل أعمال
Reuters Ahmed Jadallah
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/naek

طلبت وزارة العدل البلغارية من الحكومة الإماراتية تسليم رجل الأعمال فاسيل بوزكوف إليها، وذلك بعد أن وجهت له اتهامات غيابية بالابتزاز واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

إقرأ المزيد
بلغاريا تعلن اثنين من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهما وموسكو تحتفظ بحق الرد
بلغاريا تعلن اثنين من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهما وموسكو تحتفظ بحق الرد

وأضافت الوزارة أنها أرسلت طلب التسليم مرفقا بوثائق مترجمة للغة العربية إلى السفارة البلغارية في الإمارات، بغية تسليمها للسلطات هناك، كما تأمل بلغاريا أن يلقى طلبها استجابة من الحكومة الإماراتية.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت بوزكوف في نهاية يناير الماضي، وقامت بعدها بالإفراج عنه ومنعته من مغادرة البلاد.

ونفى رجل الأعمال ارتكابه لأي مخالفات، كما رفض العودة إلى بلاده خشية منه على حياته.

الجدير بالذكر، أن فاسيل بوزكوف، والذي يبلغ (63 عاما) يعد من بين أغنى رجال الأعمال في بلغاريا، حيث يملك عددا من شركات المراهنات والمقامرة، بالإضافة إلى ناد شهير لكرة القدم ومؤسسة لاقتناء القطع الأثرية.

المصدر:"رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دراسة: هناك علاقة بين عدد الشركاء الجنسيين والإصابة بالسرطان