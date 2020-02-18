بلغاريا تطلب من الحكومة الإماراتية تسليمها رجل أعمال

طلبت وزارة العدل البلغارية من الحكومة الإماراتية تسليم رجل الأعمال فاسيل بوزكوف إليها، وذلك بعد أن وجهت له اتهامات غيابية بالابتزاز واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

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وأضافت الوزارة أنها أرسلت طلب التسليم مرفقا بوثائق مترجمة للغة العربية إلى السفارة البلغارية في الإمارات، بغية تسليمها للسلطات هناك، كما تأمل بلغاريا أن يلقى طلبها استجابة من الحكومة الإماراتية.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت بوزكوف في نهاية يناير الماضي، وقامت بعدها بالإفراج عنه ومنعته من مغادرة البلاد.

ونفى رجل الأعمال ارتكابه لأي مخالفات، كما رفض العودة إلى بلاده خشية منه على حياته.

الجدير بالذكر، أن فاسيل بوزكوف، والذي يبلغ (63 عاما) يعد من بين أغنى رجال الأعمال في بلغاريا، حيث يملك عددا من شركات المراهنات والمقامرة، بالإضافة إلى ناد شهير لكرة القدم ومؤسسة لاقتناء القطع الأثرية.

المصدر:"رويترز"