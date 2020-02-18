رجل أعمال سوري "معاقب" أوروبيا: شرف لي أن يرد اسمي في قائمة العقوبات

في رده على إدراج اسمه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة على سوريا، أعرب رجل الأعمال السوري وسيم القطان عن افتخاره بذلك.

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وقال القطان "كان لي شرف أن يرد اسمي في قائمة رجال الأعمال الوطنيين السوريين المعاقبين أوروبيا".

وأضاف القطان وهو رئيس غرفة تجارة ريف دمشق في تدوينة على صفحته الشخصية: "إن إدراج اسمي في هذه القائمة هو وسام على صدري".

ووصف القطان مبررات العقوبات بأنها "ذرائع واهية" قائلا، إن "الاتحاد الأوروبي يعتبر طرفا أساسيا في الحصار الذي تقوده الولايات المتحدة" ضد سوريا.

وأضاف القطان، الذي يعد واحدا من أبرز الأثرياء الذين ظهروا خلال الحرب، أن الإجراء الأوروبي تجاهه "غير إنساني"، وقال إن أسباب القرار ترجع إلى أنه "تربطني بالدولة السورية وقيادتها الحكيمة علاقة مواطنة وعنفوان وصمود، وولاء وطني خالص أفخر وأفاخر به".

وكان الاتحاد الأوروبي أضاف القطان وسبعة آخرين من رجال الأعمال السوريين إلى جانب شركتين سوريتين إلى لائحة العقوبات، التي يفرضها على أشخاص وكيانات، يقول إنها موالية للسلطة السورية، إثر الأزمة التي بدأت في البلاد عام 2011.

المصدر: RT