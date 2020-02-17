ليبيا: إغلاق حقول وموانئ وخطوط أنابيب النفط كبد البلاد 1.6 مليار دولار

قالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية، إن اجمالي الخسائر الناتجة، عن إغلاق حقول وموانئ وخطوط أنابيب النفط في ليبيا، تجاوزت حتى الآن 1.6 مليار دولار.

وأضافت المؤسسة، أنه ومع حلول يوم 17 فبراير، تراجع إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى 135745 برميلا في اليوم.

وجددت المؤسسة، مطالبتها "بإنهاء، الوقف غير المسؤول والمخالف للقانون، لمنشآتها، وشددت على ضرورة السماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا".

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وجدير بالذكر، أن إنتاج النفط في ليبيا، تراجع بشكل حاد منذ الثامن عشر من يناير عام 2020، بسبب قيام مجموعات موالية للمشير العسكري خليفة حفتر، بإغلاق موانئ وحقول نفطية في مناطق مختلفة من البلاد.

المصدر: رويترز