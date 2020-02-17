نوفاك يناقش مع نظيره الإيراني الوضع في سوق النفط العالمية

ناقش وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في اتصال هاتفي، مع وزير النفط الإيراني بیجن زنغنه، الوضع في سوق النفط العالمية، والتعاون في إطار "أوبك +".

لقد أثار تفشي فيروس كورونا في الصين، الكثير من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام. ونتيجة لذلك، انخفض سعر خام برنت من الحد الأقصى لشهر يناير في حدود 71 دولارا للبرميل، إلى 56-57 دولارا حاليا.

وفي أوائل فبراير الجاري، ناقشت اللجنة الفنية لـ"أوبك +"، الوضع المترتب في السوق العالمية. وبعد الاجتماع، أوصى خبراء هذا الائتلاف النفطي، بتمديد الاتفاقية حتى نهاية العام، وزيادة تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

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ووفقا للبيانات غير الرسمية، تدعو المملكة العربية السعودية بنشاط إلى زيادة تخفيض الإنتاج، وهناك مقترحات بزيادة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل أخرى يوميا. ونالت هذه المقترحات، تأييد بعض دول الأوبك وكذلك من خارجها. ولكن روسيا لم تعلن حتى الآن موقفها، مشيرة إلى استمرار الغموض وعدم اليقين، في السوق.

المصدر: نوفوستي