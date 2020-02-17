 
مباشر
عاجل
لافروف: الغرب في مؤتمر ميونخ للأمن كان يوجه أصابع الاتهام بشكل رئيسي الى الصين

الكشف عن 4 قطاعات اقتصادية لا تتأثر أبدا حتى في الأزمات والحروب

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na6i

دعا الاقتصادي طلال أبوغزالة الدول العربية للاستفادة من الأزمة التي سيواجهها العالم قريبا، وحث المسؤولين العرب على التحضير للأزمة من أجل التقليل من أضرارها.

ودعا الخبير الاقتصادي، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟"، المسؤولين لتشكيل فرق عمل من أجل دراسة الأزمة التي ستتحول إلى حرب، ودراسة الفرص المتاحة لاستغلاها وتحويلها إلى مكاسب.

وتحدث أبوغزالة عن 4 قطاعات اقتصادية لا تتأثر أبدا حتى في الأزمات والحروب، وهي: الصناعات الغذائية والأدوية والتعليم وأدوات تقنية المعلومات.

وتتمحور فكرة الخبير حول توطيد صناعات تطلق منتجات تكون بديلة عن نظائرها في الصين، التي يرى أبوغزالة أنها ستكون طرفا في الأزمة القادمة ستتحول إلى حرب، ما سيدفع العالم للبحث عن بدائل للمنتجات الصينية.

لمتابعة الحلقة كاملة:

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!