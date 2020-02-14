" غازبروم" تتفق مع بيلاروس على أسعار الغاز لعام 2020

أفاد مصدر في شركة "غازبروم"، بأن رئيس الشركة ألكسي ميللر، وقع مع سفير بيلاروس لدى موسكو فلاديمير سيماشكو، وثيقة تشكيل الأسعار، خلال توريد الغاز الروسي إلى بيلاروس في عام 2020.

وفي 31 ديسمبر، اتفقت "غازبروم" مع شركة "غازبروم ترانس غاز بيلاروس"، على تمديد العقود المتعلقة بتوريد الغاز الروسي إلى بيلاروس ونقله عبر أراضيها خلال الفترة حتى عام 2021.

وخلال ذلك، تم تحديد سعر الغاز المخصص للجمهورية، فقط لشهري يناير وفبراير عام 2020- سعر الغاز خلال هذين الشهرين، بقي عند مستوى سعر عام 2019 الماضي، أي 127 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وخلال ذلك، بقيت سلطات مينسك، تصر على أن الغاز الروسي المخصص للجمهورية يجب أن يكون أرخص من ذلك.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن "غازبروم" تربح من بيع الغاز لبلاده، 3 أضعاف ما تحققه من بيعه لألمانيا.

وطالب لوكاشينكو بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالانتقال إلى بيع الغاز وفقا للسعر الداخلي الروسي. وشدد على أنه تم التوصل إلى هذه الاتفاقات في عام 2011، عندما تم بيع شركة "بيل ترانس غاز" لصالح "غازبروم".

المصدر: نوفوستي