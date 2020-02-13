ارتفاع النفط متأثرا بتوقعات خفض "أوبك+" حصص الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث أنهى خام "برنت" الجلسة مرتفعا بواقع 1% للبرميل عند التسوية، فيما صعد خام "تكساس" الأمريكي بواقع 0.5%.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن "برنت" أنهى الجلسة مرتفعا 55 سنتا إلى 56.34 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا إلى 51.42 دولار للبرميل عند التسوية.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للطلب على خامها في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا ما أثار توقعات بأن المنظمة وحلفاءها ضمن تجمّع "أوبك+"، قد يقلصون الإنتاج أكثر.

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ونقلت الوكالة عن إدوارد مويا محلل السوق في "أواندا"، قوله إن "الروس ألمحوا بشكل كبير إلى أن الجميع في "أوبك+" متفقون على تخفيض أعمق... حركة سعر الخام ربما تشير إلى وجود قاع ثابت. طالما لم يظهر فيروس كورونا مؤشرات قوية، فإن خام غرب تكساس الوسيط قد يمضي إلى مستوى 55 دولارا".

وهوى الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلكي الخام في العالم، بسبب فرض قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب في الربع الأول للمرة الأولى في عشر سنوات قبل أن يرتفع اعتبارا من الربع الثاني، وقلصت الوكالة توقعاتها للنمو العالمي للعام بالكامل إلى 825 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز