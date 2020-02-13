دراسة: زيادة في أعداد أثرياء الشرق الأوسط  في 2019  

كشفت "ويلث إكس"، في دراسة نشرتها الأربعاء، عن ارتفاع عدد الأثرياء في العالم في 2019، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. وقالت إن عدد أثرياء العام قد زاد 10% خلال العام الماضي.

وأفادت الشركة الأمريكية بأن عدد الأغنياء حوال العالم، الذين تتراوح ثروتهم ما بين 5 و30 مليون دولار، قد أصبح حوالي 2.7 مليون شخص، حيث ازداد بشكل ملحوظ عددهم خلال العام الماضي.

وأضافت أن الزيادة خلال العام 2019 كانت كبيرة جدا مقارنة بأعوام سابقة، حيث أن عدد الأغنياء ارتفع في 2018 بنسبة 1%.

كما أشارت إلى أن ثروات الأغنياء بلغت العام الماضي نحو 26.6 ترليون دولار، بارتفاع نسبته 10.2% عن 2018.

أما عن منطقة الشرق الأوسط، فقالت الدراسة، إن عدد الأغنياء في هذه المنطقة بلغ 73.7 ألف شخص فقط، وتقدر ثرواتهم جميعا بحوالي 751 مليار دولار، ويشكلون ما نسبته 2.8% من أثرياء العالم.

وعند مقارنة عدد الأغنياء بعدد السكان نجد أن أموال الشرق الأوسط تنحصر في أيادي قليلة، إذ أن عدد الأغنياء، الذي أشارت إليه الدراسة، يبلغ 73680 شخصا من أصل 411.5 مليون نسمة تعيش في المنطقة، بينما يبلغ عدد السكان أمريكا الشمالية حوالي 529 مليون نسمة من بينهم مليون شخص من الأغنياء.

المصدر: RT