"رويترز": لبنان طلب رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي

أفاد مصدر حكومي لبناني لوكالة "رويترز"، بأن لبنان طلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي.

وحسب المصدر، فإن لبنان طلب من الصندوق إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمة.

وقال المصدر، إن طلب الحكومة قدم أثناء اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة القادمة.

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يذكر أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية شديدة، تسببت بمظاهرات احتجاج تستمر منذ أكتوبر الماضي، وقد أطاحت بحكومة سعد الحريري.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب يوم أمس الثلاثاء، أن تراكم الأزمات في البلاد يستوجب اتخاذ "خطوات مؤلمة" ضمن خطة إنقاذ شاملة.

المصدر: رويترز