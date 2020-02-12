روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان زيادة التعاملات بالعملات الوطنية

مع إقبال بعض دول العالم على التخلي عن الدولار في التعاملات التجارية، تناقش موسكو وبروكسل سبل زيادة استخدام الروبل واليورو في التعاملات التجارية بينهما.

وأفاد السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، بأن روسيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إمكانية زيادة استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية بين الجانبين.

وأشار المسؤول، خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم، إلى أن حصة عملة اليورو في التعاملات التجارية الثنائية تنمو بشكل تدريجي.

وأضاف تشيجوف، أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن رغبته في زيادة حصة اليورو في تجارته على حساب الدولار، واعتبر أن التخلي بشكل كامل عن العملة الأمريكية مسألة صعبة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بصادرات الطاقة، واصفا الدولار "بالسلاح القوي" في يدي الولايات المتحدة.

وأكد تشيجوف أن لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي، مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة، لكن العقوبات الحالية على روسيا تعيق التعاون الثنائي.

المصدر: "نوفوستي"