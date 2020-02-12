بوتين يتحدث عن مكامن قوة الاقتصاد الروسي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، التي راكمتها خلال السنوات الماضية تمنح الاقتصاد والنظام المالي في البلاد مزيدا من المتانة والاستقرار.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي تطرق للمواضيع الاقتصادية في البلاد اليوم، إن قوة الاقتصاد والنظام المالي في روسيا مضمون باحتياطياتها، بما في ذلك الأموال التي تم جمعها في صندوق الرفاه الوطني، وتجاوزت الـ125 مليار دولار، واحتياطيات البلاد الدولية، والتي بلغت مؤخرا 560 مليار دولار.

ودعا الرئيس الروسي الحكومة للعمل على زيادة استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والمخاطر الخارجية التي تحيط بالاقتصاد الروسي، معتبرا أن ذلك يعد المهمة الرئيسية للحكومة.

وصندوق الرفاه الوطني هو صندوق سيادي، غير احتياطيات روسيا الدولية، وتقوم موسكو بمراكمة الأموال في هذا الصندوق في زمن ازدهار أسعار النفط لتستخدمها خلال الأزمات الاقتصادية بهدف تخفيف الضغط على الميزانية ودعم الإنفاق المالي.

المصدر: "نوفوستي"