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شركة "دانة غاز" الإماراتية تؤكد استلام مستحقات بـ138 مليون دولار من مصر

مال وأعمال

شركة
Reuters
أنابيب غاز
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أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت مبلغ 138 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية خلال العام الماضي.

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وأضافت الشركة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، أنها تمكنت من خفض إجمالي المستحقات غير المسددة لها في مصر بنسبة 21%، لتصل إلى 111 مليون دولار في نهاية 2019 مقارنة بـ140 مليون دولار.

وكانت الشركة قالت في يونيو الماضي إن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية تراجعت 38% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 125 مليون دولار، بعدما أن تسلمت الشركة مبلغ 78 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وقال طارق الملا، وزير البترول المصري أمس إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول شركاء جدد.

المصدر: مصراوي

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