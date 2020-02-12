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"جمعية مصارف لبنان" تدعو لسداد سندات دولية‭ ‬مستحقة في مارس في موعدها

مال وأعمال

Reuters AK
مدخل جمعية مصارف لبنان
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دعت "جمعية مصارف لبنان"، اليوم الأربعاء، لسداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس في موعدها، لحماية المودعين والحفاظ علي مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

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وقالت الجمعية في بيان إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".

في المقابل، قال مصدر حكومي لوكالة "رويترز" إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

المصدر: "رويترز"

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