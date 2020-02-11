"المركزي المصري" يلجأ إلى "النقد الدولي" للمساعدة الفنية

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدة فنية في الإصلاحات الهيكلية، قائلا إن الأولوية لنمو الاقتصاد.

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جاء ذلك في تصريح لوكالة "رويترز"، تعليقا على تصريحات سابقة له، حول تلقي بلاده عرضا من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وكان عامر أعلن في وقت سابق أن صندوق النقد الدولي عرض تقديم تمويل جديد، لكن بلاده رفضت لعدم حاجتها إلى ذلك.

وأضاف عامر في مقابلة تلفزيونية: "حاليا بنتكلم مع الصندوق لكن ليس في تمويل، لأننا لا نحتاج إلى التمويل.. كنا في حاجة للتمويل الأول، ولم يكن أحد يريد إقراضنا، لكننا لا نحتاج إلى تمويل حاليا، ولو في حاجة للتمويل، بنذهب مباشرة للسوق الدولية وليس للصندوق".

وأشار عامر إلى أن بلاده ستستعين بصندوق النقد "من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة"، مضيفا أن "الصندوق عرض علينا تمويلا لكن إحنا رفضنا وقلنا لا نريد، لسنا في حاجة لتمويل".

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.

المصدر: رويترز