تداعيات مواجهة إدلب بسوريا على الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الثلاثاء بنسبة 0.6% ، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد العنف بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية في شمال غربي سوريا.

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وضعفت العملة التركية لتسجل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستوى عند 6.0425 ليرة للدولار، مقارنة مع إغلاق الاثنين 6.0075 ليرة للدولار، وكانت الليرة قد سجلت تراجعا حادا الجمعة الماضية أيضا.

وجاء ذلك بعدما قالت أنقرة الاثنين إن 5 جنود أتراك قتلوا أمس جراء قصف للجيش السوري في محافظة إدلب.

المصدر: "رويترز"