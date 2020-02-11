ميزات الغاز الروسي أمام الغاز الأمريكي والأسترالي

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقال لمجلة "سياسة الطاقة" عن ميزات تنافسية تتمتع بها صادرات الغاز الطبيعي الروسي المسال مقارنة بمنافستيها من الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال الوزير إن الموقع الجغرافي المميز لروسيا بين الأسواق الأوروبية والآسيوية وقربها من هذه الأسواق يمنح صادرات الغاز الطبيعي المسال ميزة تنافسية عالية، لدرجة أن إمدادات هذه السلعة من روسيا تكون مربحة أكثر إذا ما قورنت بالإمدادات من الولايات المتحدة وأستراليا.

وأضاف أن الغاز الروسي يتمتع بميزة تنافسية عالية ليس فقط في الأسواق الآسيوية، حيث تقوم روسيا بتصدير نحو 69% من غازها إلى هذه الأسواق، بل وفي الأسواق الأوروبية، وذلك بفضل الأسعار المغرية وفترة التسليم القصيرة.

كذلك أشار الوزير الروسي إلى أن بلاده بمقدورها شحن الغاز الطبيعي المسال إلى أي دولة أوروبية وسيكون أسرع وأرخص مقارنة بالعديد من الموردين الآخرين، بما في ذلك من الولايات المتحدة وأستراليا.

وشدد في المقال على أهمية ممر الملاحة الشمالي في إمدادات الغاز من روسيا إلى الأسواق الآسيوية، وقال إن الممر الشمالي يعد شريان نقل رئيسي بين مشاريع الطاقة القطبية الضخمة، التي تطورها روسيا حاليا، والأسواق الآسيوية، إذ أن الشحن عبر هذا المسار يعد أقصر بنحو الثلث مقارنة بفترة الشحن من روسيا إلى آسيا عبر قناة السويس.

وتعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ففي العام الماضي أنتجت أكثر من 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة نسبتها زهاء 50% عن العام 2018، حينها أنتجت حوالي 27 مليار متر مكعب.

وتوقع الوزير الروسي أن ترفع بلاده إنتاجها من الغاز المسال بحلول العام 2035 إلى 120 مليون طن، وهو ما يشكل حوالي خمس إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي المتوقع.

المصدر: "Energypolicy"