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نائب الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا لمواجهة "هواوي"

مال وأعمال

نائب الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا لمواجهة
Reuters
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رفض نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس يوم الجمعة، اقتراحا لوزير العدل، ويليام بار، لمواجهة هيمنة شركة "هواوي" الصينية.

وأعرب بنس عن عدم تأييده لفكرة دراسة الحصول على "حصة مسيطرة" في شركة "نوكيا" الفنلندية و"إريكسون" السويدية لمواجهة هيمنة "هواوي" على تكنولوجيا الجيل الخامس في مجال الاتصالات اللاسلكية.

ويقضي الاقتراح بسيطرة الجانب الأمريكي على "حصة مسيطرة" في الشركتين المذكورتين.

وقال بنس في لقاء مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن بإمكان الولايات المتحدة مواجهة "هواوي" بتوسعة الجيل الخامس عبر استخدام قوة السوق الحرة والشركات الأمريكية.

وامتنعت الشركتان المذكورتان عن التعقيب على تصريحات السياسيين الأمريكيين، في حين ارتفعت أسهم "نوكيا" 4% وصعدت أسهم "إريكسون" بنحو 5% يوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن رأس المال السوقي لشركتي "نوكيا" و"إريكسون" معا يقدر بنحو 53 مليار دولار، ومن غير الواضح المصدر المحتمل للأموال التي قد تلجأ إليها الحكومة الأمريكية لشراء حصص في الشركتين.

المصدر: رويترز

 

 

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