مجموعة بحرينية تستثمر ربع مليار دولار في قطاع الفنادق الأمريكية

أعلنت مجموعة "جي أف إتش" المالية البحرينية، الجمعة، أنها تستثمر 250 مليون دولار في قطاع الضيافة الأمريكي.

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وقالت المجموعة، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز"، إنها "تستثمر حوالي 250 مليون دولار في قطاع الضيافة، بالاستحواذ على محفظة ضيافة متنوعة مع شركة "آربر لودجينج بارتنرز"، تضم 12 فندقا فاخرا تعمل تحت اسمي "هيلتون" و"ماريوت"، وتقع في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيوجيرسي".

ولفتت الوكالة إلى أن "آربر تمتلك حصة بنسبة 9 % من المحفظة وستعمل كمدير للأصول".

تجدر الإشارة، إلى أن مجموعة "جي أف إتش" المعروفة بـ"بيت التمويل الخليجي" سابقا، ومقرها مملكة البحرين، تمارس أنشطتها التجارية منذ عام 1999، بما في ذلك الاستثمار في الخدمات المالية والمعاملات التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول والعقارات والبنية التحتية، بالإضافة إلى إدارة الأوراق المالية والسيولة المصممة لتحقيق عوائد مربحة للمستثمرين.

المصدر: رويترز +وكالات