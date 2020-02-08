إسرائيل تحظر الصادرات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، السبت، إن إسرائيل صعدت حربا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.

إقرأ المزيد

وقال العطاري "إن مدير المعابر الإسرائيلية، أبلغ كل المصدرين أنه اعتبارا من يوم غد الأحد، سيمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية".

وأضاف العطاري في حديث صحفي أننا "نعيش في لحظة سياسية حرجة، وندرك تماما أن هناك آثارا سلبية ستترتب على هذه الإجراءات"، مضيفا أن "لدينا الكثير من الخيارات والإجراءات التي نستطيع بها الرد على كل قرار إسرائيلي يهدف إلى النيل من اقتصادنا".

يأتي ذلك، غداة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت مطلع الأسبوع الماضي، أن إسرائيل ستوقف جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية الأمر الذي دفعها إلى القول إنها ستوقف واردات المنتجات الزراعية وعصير الفاكهة والمياه المعبأة في زجاجات من إسرائيل.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في أكتوبر الماضي مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

وأدت هذه التحركات المتبادلة إلى توتر العلاقات التجارية التي ظلت قوية بشكل عام منذ توقيع الجانبين اتفاقات سلام مؤقتة في تسعينيات القرن الماضي، حتى أنها صمدت في وجه انهيار مفاوضات السلام عام 2014.

وازداد التوتر بين الجانبين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط أدت إلى مواجهات في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

المصدر: رويترز