وكالة "فيتش" تحافظ على التصنيف الائتماني لروسيا

أكدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف روسيا عند مستوى BBB، مع توقعات مستقرة للمستقبل.

وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن هذه الدرجة تعكس القاعدة السياسية الثابتة لروسيا، والتي تواصل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرتها على الصمود أمام التقلبات.

ولفتت الوكالة إلى أن روسيا تحافظ على المستوى المنخفض للدين الحكومي وتسعى لزيادة فائض الميزانية.

ومع ذلك أكدت "فيتش" استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.

واعتبرت "فيتش" أن الالتزام بوضع الحدود للتضخم ومرونة سعر صرف العملة والاستراتيجية العقلانية في مجال الضرائب والميزانية تساهم في زيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرات على الصمود أمام العوامل الخارجية وتقليص الاعتماد على أسعار النفط.

المصدر: وكالات