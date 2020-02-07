روسيا: ارتفاع إنتاج الحبوب في 2019 بواقع 7 ملايين طن

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا جمعت العام الماضي 121.2 مليون طن من الحبوب، بزيادة مقدارها 7 ملايين طن عن العام 2018.

وقال النائب الأول لوزير الزراعة الروسي دهامبولت خاتوف، إن نمو الإنتاج القوي بواقع 7 ملايين طن دليل على أن البلاد تمضي في الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف، وهو زيادة إنتاج الحبوب إلى 140 مليون طن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن نهاية العام الماضي، أن محصول الحبوب في 2019 سيكون في حدود 121 مليون طن، مشيرا إلى أن الإنتاجية فوق مستوى المئة مليون طن أخذت منحى ثابتا في الأعوام السابقة.

كذلك أشاد بوتين حينها بديناميكية نمو القطاع الزراعي في روسيا، وقال إن القطاع الزراعي يظهر في الآونة الأخيرة معدلات نمو أعلى من نمو الاقتصاد الوطني ككل.

المصدر: "نوفوستي"