خطوة جديدة في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أكد مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن القاهرة والرياض ستختاران إحدى سفن المسح العالمية في مايو المقبل، لتحديد نقاط الربط الخاصة بمسار الخط الجديد بين البلدين.

وقال المصدر لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الجمعة، إنه سيتم توقيع العقود الخاصة بأعمال الإنشاءات في يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في 2023 بقدرة 1500 ميغاوات، وباقي القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميغاوات.

وأضاف المصدر أنه سيتم التعاقد مع استشاري عالمي سيتولى القيام بالدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات خاصة بخط الربط بين البلدين بنظام DC "التيار المستمر"، والتي تعد الأحدث في مصر والعام العربي.

وسيتيح مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية للقاهرة إمكانية الربط الكهربائي مع دول الخليج والاستفادة من الاحتياطي اليومي بالشبكة القومية للكهرباء والتي تصل إلى 21 ألف ميغاوات.

المصدر: اليوم السابع